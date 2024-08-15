إعلان

BBC

سكاي نيوز: وزير الخارجية الأردني دعا طهران إلى التريث في ردها على إسرائيل

12:47 م الخميس 15 أغسطس 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، إن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى طهران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دفعت إيران إلى التريث في ردها على إسرائيل.

وصرح المصدر الذي لم يكشف "سكاي نيوز" عن هويته، أن الصفدي دعا طهران لمنح الدبلوماسية فرصة من أجل محاولة الوصول إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإعطاء هذا الهدف أولوية قصوى.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن وزير الخارجية الأردني، حاول إقناع نظيره الإيراني بقلب تحدي وقوع حرب في منطقة الشرق الأوسط إلى فرصة لوقف الحرب على غزة.

وأفاد المصدر، أن الأردن غير منخرط كوسيط بين إسرائيل وحركة حماس لكنه يلعب دورًا هامًا في دفع هذه المحادثات إلى الأمام بأسرع وقت ممكن.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إسرائيل حركة حماس اغتيال إسماعيل هنية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل طيارين اثنين في فرنسا إثر اصطدام طائرتين عسكريتين في الجو

إعلان

إعلان

* الدولار يتراجع تحت الـ 49 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.. فما الأسباب؟
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة