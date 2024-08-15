سكاي نيوز: وزير الخارجية الأردني دعا طهران إلى التريث في ردها على إسرائيل

(وكالات)

قال مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، إن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى طهران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دفعت إيران إلى التريث في ردها على إسرائيل.

وصرح المصدر الذي لم يكشف "سكاي نيوز" عن هويته، أن الصفدي دعا طهران لمنح الدبلوماسية فرصة من أجل محاولة الوصول إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإعطاء هذا الهدف أولوية قصوى.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن وزير الخارجية الأردني، حاول إقناع نظيره الإيراني بقلب تحدي وقوع حرب في منطقة الشرق الأوسط إلى فرصة لوقف الحرب على غزة.

وأفاد المصدر، أن الأردن غير منخرط كوسيط بين إسرائيل وحركة حماس لكنه يلعب دورًا هامًا في دفع هذه المحادثات إلى الأمام بأسرع وقت ممكن.