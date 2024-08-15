مسؤولون بالإدارة الأمريكية: إطلاق سراح الأسرى وارد فقط من خلال المفاوضات

(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون قبيل بدء قمة الدوحة إن تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية ممكن فقط من خلال المفاوضات المقررة.

وتبدأ اليوم مفاوضات الدوحة بحضور الوسطاء من مصر والولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الأربعاء، إرسال الوفد الإسرائيلي كاملًا بعدما كان مقررًا إرسال رئيس الموساد دافيد برنيا، فقط إلا أنه تقرر إرسال رئيس الشاباك رونين بار و المسؤول عن شؤون الأسرى بالجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون، إلى وفد المفاوضات.