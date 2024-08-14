إعلان

BBC

فيديو| المقاومة تستهدف قوّة إسرائيلية تحصنت بالمستشفى الإندونيسي جنوبي غزة

11:17 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

كتائب القسام - أرشيفيه

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل المستشفى الإندونيسي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قالت فصائل سرايا القدس بالضفة الغربية، إن مقاتليها في كتيبة طوباس دمروا آلية لقوات الاحتلال وأسقطوا من فيها بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن مقاتلي كتيبة طوباس أعطبوا الآلية وغنموا مقتنيات كان يحملها الجنود القتلى، موضحة أنهم فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية أخرى بشارع الثغرة وأصابوا من فيها.

كتائب القسام حماس مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية قطاع غزة حي تل السلطان المستشفى الإندونيسي طوفان الأقصي سرايا القدس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطقس السيئ يتسبب بإلغاء أكثر من 40 رحلة طيران في مايوركا الإسبانية

إعلان

إعلان

رابطة التجار: فتح باب استيراد السيارات أمام الوكلاء من اليوم
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة
حيثيات حريق "استوديو الأهرام".. أفراد الحماية غير مؤهلين للتعامل مع مخاطر النار ( مستند)
هيكلة الثانوية العامة.. موعد تطبيق النظام الجديد على طلاب المدارس