فيديو| المقاومة تستهدف قوّة إسرائيلية تحصنت بالمستشفى الإندونيسي جنوبي غزة

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل المستشفى الإندونيسي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

صور بثتها كتائب القسام قالت إنها لاستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل المستشفى الإندونيسي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/kaKmm4jdXn — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 14, 2024

وفي سياق منفصل، قالت فصائل سرايا القدس بالضفة الغربية، إن مقاتليها في كتيبة طوباس دمروا آلية لقوات الاحتلال وأسقطوا من فيها بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن مقاتلي كتيبة طوباس أعطبوا الآلية وغنموا مقتنيات كان يحملها الجنود القتلى، موضحة أنهم فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية أخرى بشارع الثغرة وأصابوا من فيها.