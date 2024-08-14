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استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بجنوب لبنان

09:54 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان أرشيفية

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بيروت - (د ب أ)

استشهد شخصان وجرح أربعة آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء لسيارة في بلدة مرجعيون في جنوبي لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدف بلدة مرجعيون، "أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى سقوط شهيدين و4 جرحى بحالة حرجة، مع العلم بأن فرق الإسعاف مازالت حتى الساعة تقوم بنقل الإصابات إلى المستشفيات المحيطة".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ عصر اليوم استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، وتعرضت بلدة عيتا الشعب الجنوبية مساء اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وأغار الطيران المسير الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على سيارة قرب مفترق بلدة العباسية عند مدخل مدينة صور الجنوبية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، إضافة إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، عن حصيلة محدثة للغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مفرق بلدة العباسية في جنوب لبنان أن "عدد الجرحى بلغ سبعة عشر شخصاً من بينهم أربع حالات حرجة".

وقد تم توزيع الجرحى على مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، ومن بين الجرحى 12 لبنانياً، و4 سوريين، وفلسطيني واحد.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

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