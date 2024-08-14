إعلان

BBC

بسبب أنشطة عسكرية.. إيران تقيّد الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لـ36 يومًا

09:07 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

إيران تقيّد الرحلات الجوية أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت خدمة نوتام (المختصة بإرسال تنبيهات السلامة للطيارين) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إن إيران حظرت عبور الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لمدة 36 يوما.

وأشارت الخدمة العسكرية الأمريكية، إلى أن تطبيق الإشعار يبدأ من اليوم 14 أغسطس وحتى 19 سبتمبر المقبل.

ويشير الإشعار إلى أن حركة الملاحة الجوية فوق المناطق الغربية المحددة في إيران باتت محظورة؛ بسبب فترة ممتدة من النشاط العسكري الإيراني في تلك المناطق.

ويفسر إشعار "نوتام" ذلك بـ "خطر محتمل من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري المتزايد".

وكانت "نوتام" حذرت في 5 أغسطس، من مخاطر محتملة على امتداد الممرات الجوية فوق المناطق الوسطى والغربية والشمالية الغربية من إيران.

ويأتي الإعلان في ظل تزايد المخاوف الدولية من توسع رقعة الحرب في غزة، على إثر هجوم إيران الانتقامي على إسرائيل ثأرا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب العاصمة طهران.

إيران تقيد الرحلات الجوية خدمة نوتام وزارة الدفاع الأمريكية إيران تحظر عبور الرحلات الجوية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليمن..ارتفاع عدد الوفيات والجرحى جراء السيول بمأرب إلى 44

إعلان

إعلان

رابطة التجار: فتح باب استيراد السيارات أمام الوكلاء من اليوم
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة
رسميًّا.. وزير التعليم يعلن عدد مواد الدراسة في الصفوف الثانوية (ملغاة ومدمجة)
وزير التعليم: استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم
هيكلة الثانوية العامة.. موعد تطبيق النظام الجديد على طلاب المدارس
بعد أولمبياد باريس 2024.. توجيه رئاسي بشأن جميع الاتحادات الرياضية
توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد
احجز شقة من الحكومة في القاهرة الكبرى بمقدم 15%.. والتسليم بعد سنة