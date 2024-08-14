بسبب أنشطة عسكرية.. إيران تقيّد الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لـ36 يومًا

وكالات

قالت خدمة نوتام (المختصة بإرسال تنبيهات السلامة للطيارين) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إن إيران حظرت عبور الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لمدة 36 يوما.

وأشارت الخدمة العسكرية الأمريكية، إلى أن تطبيق الإشعار يبدأ من اليوم 14 أغسطس وحتى 19 سبتمبر المقبل.

ويشير الإشعار إلى أن حركة الملاحة الجوية فوق المناطق الغربية المحددة في إيران باتت محظورة؛ بسبب فترة ممتدة من النشاط العسكري الإيراني في تلك المناطق.

ويفسر إشعار "نوتام" ذلك بـ "خطر محتمل من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري المتزايد".

وكانت "نوتام" حذرت في 5 أغسطس، من مخاطر محتملة على امتداد الممرات الجوية فوق المناطق الوسطى والغربية والشمالية الغربية من إيران.

ويأتي الإعلان في ظل تزايد المخاوف الدولية من توسع رقعة الحرب في غزة، على إثر هجوم إيران الانتقامي على إسرائيل ثأرا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب العاصمة طهران.