مكتب ميقاتي: لبنان يعمل على إنجاح الحل الذي دعا له الرئيسان المصري والأمريكي وأمير قطر

(وكالات)

قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، نقلًا عن المبعوث الأمريكي للبنان عاموس هوكستين، إن بيروت تعمل على مختلف المستويات لإنجاح الحل الذي دعا إليه الرئيسان الأمريكي والمصري وأمير قطر من أجل تهدئة التوترات في المنطقة.

وصرح مكتب ميقاتي، أنه سيتم مناقشة الحل الدبلوماسي في اجتماعات الدوحة التي تبدأ غدا الخميس وتستمر عدة أيام.

ووصل المبعوث الأمريكي، إلى لبنان في وقت سابق اليوم، من أجل الالتقاء برئيس الحكومة اللبناني لبحث كيفية تهدئة التوترات على الحدود مع إسرائيل.

وجاءت زيارة عاموس، بعد أن انتهى من جولته في إسرائيل والتي تهدف لمناقشة كيفية خفض التصعيد مع حزب الله اللبناني ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع تضم أطرافًا أخرى.