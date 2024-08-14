إعلان

BBC

مكتب ميقاتي: لبنان يعمل على إنجاح الحل الذي دعا له الرئيسان المصري والأمريكي وأمير قطر

06:40 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

نجيب ميقاتي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، نقلًا عن المبعوث الأمريكي للبنان عاموس هوكستين، إن بيروت تعمل على مختلف المستويات لإنجاح الحل الذي دعا إليه الرئيسان الأمريكي والمصري وأمير قطر من أجل تهدئة التوترات في المنطقة.

وصرح مكتب ميقاتي، أنه سيتم مناقشة الحل الدبلوماسي في اجتماعات الدوحة التي تبدأ غدا الخميس وتستمر عدة أيام.

ووصل المبعوث الأمريكي، إلى لبنان في وقت سابق اليوم، من أجل الالتقاء برئيس الحكومة اللبناني لبحث كيفية تهدئة التوترات على الحدود مع إسرائيل.

وجاءت زيارة عاموس، بعد أن انتهى من جولته في إسرائيل والتي تهدف لمناقشة كيفية خفض التصعيد مع حزب الله اللبناني ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع تضم أطرافًا أخرى.

نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بيروت إسرائيل لبنان حزب الله إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليتوانيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.2% والاستثمار بتطوير الطائرات المسيرة

إعلان

إعلان

رابطة التجار: فتح باب استيراد السيارات أمام الوكلاء من اليوم
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة
رسميًّا.. وزير التعليم يعلن عدد مواد الدراسة في الصفوف الثانوية (ملغاة ومدمجة)
وزير التعليم: استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم
هيكلة الثانوية العامة.. موعد تطبيق النظام الجديد على طلاب المدارس
بعد أولمبياد باريس 2024.. توجيه رئاسي بشأن جميع الاتحادات الرياضية
توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد
احجز شقة من الحكومة في القاهرة الكبرى بمقدم 15%.. والتسليم بعد سنة