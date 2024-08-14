إعلان

BBC

السلام الآن الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقيم مستوطنة جديدة في بيت لحم تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني

06:20 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

مستوطنة - أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تقيم مستوطنة جديدة تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في بيت لحم.

وأضافت حركة "السلام الآن"، أن المنطقة التي ستقام فيها المستوطنة هي أراض أُعلن عنها كموقع للتراث العالمي ومعظمها فلسطينية.

وتوسعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات بشكل غير شرعي، منذ إعلان العدوان على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، رغم التنديد الدولي بعدم شرعية القرارات الإسرائيلية.

الحكومة الإسرائيلية مستوطنة جديدة بيت لحم قطاع غزة طوفان الأقصي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو يقرر إرسال طاقم المفاوضات الإسرائيلي كاملًا إلى الدوحة

إعلان

إعلان

رابطة التجار: فتح باب استيراد السيارات أمام الوكلاء من اليوم
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة
رسميًّا.. وزير التعليم يعلن عدد مواد الدراسة في الصفوف الثانوية (ملغاة ومدمجة)
وزير التعليم: استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم
هيكلة الثانوية العامة.. موعد تطبيق النظام الجديد على طلاب المدارس
بعد أولمبياد باريس 2024.. توجيه رئاسي بشأن جميع الاتحادات الرياضية
توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد
احجز شقة من الحكومة في القاهرة الكبرى بمقدم 15%.. والتسليم بعد سنة