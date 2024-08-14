السلام الآن الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقيم مستوطنة جديدة في بيت لحم تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني

(وكالات)

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تقيم مستوطنة جديدة تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في بيت لحم.

وأضافت حركة "السلام الآن"، أن المنطقة التي ستقام فيها المستوطنة هي أراض أُعلن عنها كموقع للتراث العالمي ومعظمها فلسطينية.

وتوسعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات بشكل غير شرعي، منذ إعلان العدوان على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، رغم التنديد الدولي بعدم شرعية القرارات الإسرائيلية.