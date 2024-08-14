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فومثام يتولى منصب رئيس الوزراء التايلاندي بعد عزل تافيسين

04:40 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

تايلاند

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بانكوك - (د ب أ)

قالت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، إن نائب رئيس الوزراء التايلاندي فومثام ويتشايتشاي سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، عقب أن عزلت المحكمة الدستورية رئيس الوزراء سريتا تافيسين لارتكابه انتهاكات أخلاقية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن فومثام قال للصحفيين، إنه سوف يعود من زيارة رسمية إلى كازاخستان فورا، حيث سوف يصل تايلاند غدا الخميس.

وكانت المحكمة الدستورية في بانكوك قد صوتت بواقع 5 أصوات مقابل 4 اليوم الأربعاء لصالح عزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه، وذلك لقيامه بتعيين سياسي له سجل إجرامي

وكان العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تربطهم علاقات مع الجيش قد تقدموا بدعوى في مايو الماضي.

واتهم الأعضاء سريتا 62 عاما بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.

وكان قد صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة. وقد استقال بالفعل في مايو الماضي في أعقاب تزايد الضغط.

بانكوك تايلاند رئيس الوزراء التايلاندي عزل تافيسين
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