البنتاجون: نسعى لردع الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر أنه لا يزال هناك وقت كي تنجح الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

وقال في مؤتمر صحفي، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الأربعاء إن القوات الأمريكية تتحرك نحو منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية كإجراء رادع. حيث نقلت القوات الجوية طائرات من طراز "إف-22" رابتور إلى المنطقة، كما تتحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى هناك، وهي مزودة بطائرات"إف-35سي" لايتنينج الثانية. بالإضافة إلى ذلك، تتقدم الغواصة الهجومية المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس جورجيا" نحو المنطقة.

وأشار رايدر إلى أن هناك حالياً حوالي 40 ألف من أفراد الخدمة الأمريكية في منطقة القيادة المركزية الأمريكية.

وبحسب بيان البنتاجون، تستمر وزارة الدفاع الأمريكية في مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب. وقال رايدر في هذا الصدد إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على اتصال شبه يومي بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت وشركاء آخرين في المنطقة.

وقال الجنرال الأمريكي إن "الولايات المتحدة تركز بشدة على تهدئة التوترات في المنطقة، مع التركيز أيضًا على تأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة المحتجزين لإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم وإنهاء الحرب في غزة".

وأشار رايدر أيضًا إلى تعزيز موقف وقدرات القوات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء التوترات الإقليمية المتصاعدة، موضحا أن "تعديلات وضع القوة العسكرية الأمريكية هذه تهدف إلى تحسين حماية القوة الأمريكية، وزيادة دعمنا للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على مجموعة واسعة من الاحتمالات"

وتحدث رايدر عن التهديدات التي وجهتها إيران والجماعات المدعومة من إيران بمهاجمة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ هذه التهديدات بجدية. وقال: "لكن تركيزنا ينصب على تهدئة التوترات، والعمل على تمكين وقف إطلاق النار، وإعادة المحتجزين".

وأكد الجنرال الأمريكي أن الولايات المتحدة ترغب في ردع حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط، مضيفا "لا أحد يرغب في أن يشهد تصعيدا للموقف. ولا يرغب أحد في رؤية صراع إقليمي أوسع نطاقا. ولذا، نأمل ألا نجد أنفسنا في موقف يستدعي استخدام تلك القدرات. ولكن إذا دعت الحاجة للدفاع عن إسرائيل، فسوف نفعل".