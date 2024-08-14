التشيك تعتزم نقل سفارتها في كييف إلى موقع جديد

براغ - (د ب أ)

تعتزم وزارة الخارجية التشيكية نقل سفارة التشيك في كييف، إلى موقع جديد، بحسب تقرير لوكالة أنباء التشيك، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر بالوزارة.

وفي أواخر يوليو الماضي، تردد أن الحكومة وافقت على خطة لشراء وتشييد مبنى جديد، بتكلفة تصل إلى حوالي نصف مليار كرونة.

وقالت ماريانا فيرنيروفا، من القسم الصحفي بوزارة الخارجية إن الوزارة سعت لإيجاد مبنى للسفارة مناسب أكثر منذ عام 1993، وذلك بسبب عدم كفاية القدرة الاستيعابية، ومؤخرا في ضوء الحاجة إلى ضمان مستوى أعلى من الحماية.

ومن المقرر أن يتم استكمال تشييد المبنى الجديد، بحلول نهاية عام 2027 .

ولا يزال القتال الذي تشنه روسيا ضد أوكرانيا، منذ فبراير 2022، مستمرا.