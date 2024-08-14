رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم التنحي عن منصبه

طوكيو-( د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صباح اليوم الأربعاء اعتزامه التنحي عن منصبه، وأنه لن يخوض انتخابات الحزب الحاكم المقررة الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وجاء قرار كيشيدا بعد تدني شعبيته بسبب فضيحة تمويل سياسي شملت بعض فروع الحزب. وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي إن عدم ترشحه هو "الخطوة الأولى لإظهار أن الحزب سيتغير".

في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا عن نيته الترشح لرئاسة الحزب، كما يعتزم وزير الرقمنة تارو كونو أيضا الترشح. ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين، الأمين العام للحزب توشيميتو موتيجي ووزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي ووزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي.