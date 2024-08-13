مندوب الجزائر بمجلس الأمن: المذابح بغزة لم تكن لترتكب دون المساعدة العسكرية السخيّة لإسرائيل

وكالات

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، الثلاثاء، إنه ليس هكذا ينبغي للمجلس أن يتجاوب مع رجاء الفلسطينيين ومساعيهم لتحقيق العدالة وحقهم في الوجود.

وأشار بن جامع، إلى أن السبت الماضي استيقظ العالم على إراقة الدماء بشكل مروع بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد مدرسة في حي الدرج بغزة.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدرسة التي كانت تؤوي مئات الأسر الفلسطينية النازحة، مؤكدا أن المذبحة المروعة في الدرج والمذابح السابقة لم تكن لترتكب دون المساعدة المالية والعسكرية السخية المقدمة للمعتدي الإسرائيلي.

ونوّه بن جامع إلى أن على مجلس الأمن الوفاء بمسؤولياته الآن واحترامها، موضحا أن مسؤولية المجلس هي معالجة السبب الرئيسي للقضية الفلسطينية وهو الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

ولفت مندوب الجزائر، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا فيه إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأعرب بن جامع عن دعم الجزائر لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل.