"كانت القهوة ساخنة".. كيف أفلت السنوار من اعتقال إسرائيل داخل نفق بغزة؟

وكالات

منذ السابع من أكتوبر ويحاول الاحتلال الإسرائيلي الوصول ومعرفة مكان قائد حركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة، إلا أن محاولات إسرائيل كانت دائما ما تفشل، بالرغم من مزاعمهم أنّهم وصلوا لمقر السنوار أو كما يلقبوه بـ"الرجل الحي الميت" لأكثر من مرة إلا أنه كان يهرب منهم قبل الوصول.

المزاعم الأخيرة التي نشرتها إسرائيل خرجت على لسان قائد الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي دان جولدفوس، والذي ادعى أمام الصحفيين الأحد الماضي، أنهم وصلوا لمقر تواجد زعيم حركة حماس يحيى السنوار: "كنا قريبين. كنا في مجمعه. وصلنا إلى مجمع تحت الأرض. كان الجو حارا".

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المسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي، استكمل حديثه عن السنوار قائلا"وجدنا الكثير من المال هناك. كانت القهوة لا تزال ساخنة. الأسلحة متناثرة حولها، وصلنا بعد دقائق من مغادرة السنوار ورجاله".

ومن مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، عندما بث الجيش مقطع فيديو يظهر السنوار في نفق تحت خان يونس، جنوب القطاع، محاطا "بزوجته واثنين أو ثلاثة" من أبنائه.

وبعد تولي السنوار قيادة حركة حماس رسميا بعد اغتيال هنية دفعت العديد من الدول الغربية والعربية إلى التساؤل فيما إذا كانت إسرائيل ستجلس مع السنوار على طاولة المحادثات، أم لا