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حماس تدين الإفراج عن جنود إسرائيليين اعتدوا جنسيًا على أسير فلسطيني

06:10 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن جنود إسرائيليين متورطين في الاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن سدي تيمان الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، إن الإفراج عن الجنود المعتقلين يعد محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين المحتجزين.

وكانت القناة الـ 14 الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق اليوم، إنه يوجد اتفاق للإفراج عن جنود إسرائيليين متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في معسكر سديه تيمان.

وشهد معسكر سدي تيمان اقتحامات في وقت سابق من قبل مجموعة من المستوطنين وأعضاء من الكنيست ووزراء إسرائيليين للمطالبة بالإفراج عن جنود إسرائيليين كان يتم التحقيق معهم عقب التعدي جنسيًا على أسير فلسطيني مما أفقده القدرة على المشي.

حركة حماس جنود إسرائيليين اعتداء جنسي سجن سدي تيمان
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