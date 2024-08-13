الأولى منذ تنصيبه.. السنوار يوجه رسالة بشأن المفاوضات في غزة



وكالات

أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار، رسالة إلى الوسطاء العرب، قال فيها، إنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت الصحيفة أن الرسالة نقلها السنوار إلى الوسطاء العرب، مساء الاثنين.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن إسرائيل من غير المرجح أن تلبي مثل هذا الطلب، والتي قالت سابقا إنها عازمة على تحقيق هدفيها المزدوجين المتمثلين في هزيمة حماس وتأمين عودة الأسرى.

ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة فريقا من كبار المسؤولين إلى المنطقة هذا الأسبوع، على أمل التغلب على العقبات والتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لهجوم إيراني محتمل وتصعيد آخر.

ودعت الولايات المتحدة ومصر وقطر الأطراف إلى استئناف المحادثات يوم الخميس، ووعدت بتقديم مقترحاتها الخاصة لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.

وقالت الولايات المتحدة إن إسرائيل رحبت بالدعوة، في حين لم يؤكد مسؤولو حماس بعد ما إذا كانوا سيشاركون.