إعلان

BBC

الصومال: مقتل 32 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى

04:38 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

الصومال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قُتل 32 عنصرًا، اليوم الثلاثاء، من الميليشيات الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى، في عملية عسكرية نفذتها قوات الكوماندوز الصومالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية ، التي نفذتها قوات الكوماندوز الخاصة وداراويش ولاية جوبالاند، جرت في منطقة باطاطي التابعة لمحافظة جوبا السفلى، مضيفة أنها أسفرت عن اعتقال 3 عناصر من الميليشيات والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

وفي السياق، سلم قيادي بارز من الميليشيات الإرهابية نفسه إلى قوات الجيش الصومالي المتمركزة في منطقة فرليباح على بعد 45 كم غربي مدينة بلدويني بمحافظة هيران.

وأشار القيادي إلى أنه لم يتحمل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء.

الصومال الميليشيات الإرهابية قوات الكوماندوز الصومالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البرلمان الليبي يصوت على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة

إعلان

إعلان

إحذر الرسائل الوهمية.. كيف تحمي حسابك على إنستاباي وفودافون كاش من الاختراق؟
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة
* أمطار رعدية على هذه المحافظة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس