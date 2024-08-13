الأرصاد اليابانية تُحذر من ضربات الشمس في 35 محافظة

(وكالات)



حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر الشديدة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العديد من المناطق الواقعة شرقي وغربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هيئة الأرصاد ووزارة البيئة اليابانية أصدرتا تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس مما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس، وذلك في 35 محافظة من إجمالي 47.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة اليوم سجلت 36.5 درجة مئوية في مدينة "ناجويا"، و35.9 في مدينتي "نيشيواكا" و"ياماجوتشي" ومحافظة "هيوجو".