إعلان

BBC

الأرصاد اليابانية تُحذر من ضربات الشمس في 35 محافظة

01:07 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)


حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر الشديدة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العديد من المناطق الواقعة شرقي وغربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هيئة الأرصاد ووزارة البيئة اليابانية أصدرتا تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس مما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس، وذلك في 35 محافظة من إجمالي 47.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة اليوم سجلت 36.5 درجة مئوية في مدينة "ناجويا"، و35.9 في مدينتي "نيشيواكا" و"ياماجوتشي" ومحافظة "هيوجو".

موجة الحر الشديدة درجات الحرارة الأرصاد اليابانية اليابان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مكتب نتنياهو يصدر بيانًا بعد اقتحام بن غفير للأقصى

إعلان

إعلان

إحذر الرسائل الوهمية.. كيف تحمي حسابك على إنستاباي وفودافون كاش من الاختراق؟
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة
* أمطار رعدية على هذه المحافظة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس