كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط 30 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا باستخدام صاروخين و38 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق فورونيج وبريمورسك-أختارسك وكورسك.

وقال أوليشوك، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "قوات الدفاع الأوكرانية اعترضت 30 طائرة من أصل 38 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا صباح اليوم الثلاثاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أوليشوك "هاجم الروس أوكرانيا باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم/كيه إن-23، تم إطلاقهما من منطقة فورونيج، و38 طائرة مسيرة من طراز شاهد تم إطلاقها من منطقتي بريمورسك-أختارسك وكورسك."

وقال أوليشوك "نتيجة لجهود الدفاع الجوي، اعترضت مجموعات الإطفاء المتنقلة ووحدات الطيران والصواريخ المضادة للطائرات ومشغلو الحرب الإلكترونية 30 طائرة مسيرة معادية فوق مناطق ميكولايف وفينيتسا وسومي وكيروفوهراد وخيرسون وتشرنيهيف ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي."