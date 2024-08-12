حزب الله يستهدف موقع "المالكية" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية



بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله في بيان مساء اليوم الإثنين أن عناصره استهدفوا موقع "المالكية" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم الإثنين أن عناصره استهدفوا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 الإسرائيلية في "جعتون" بصواريخ الكاتيوشا، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع "المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا موقع "السماقة" الإسرائيلي في تلال "كفرشوبا" اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

واستهدفوا أيضا موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وانتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع "حانيتا" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم، على حديقة بلدة "مارون الراس" بصاروخ موجه. كما استهدفت القوات الإسرائيلية مساء اليوم بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان بصاروخ موجه أرض – أرض، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم منطقة "شميس" في أطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة " كونين" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، مما تسبب بإشعال حريق فيه. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بالقصف مرتفعات جبل "سدانة" بين بلدتي " شبعا" و"كفرشوبا" و أطراف بلدة " الناقورة" وأطراف بلدة " كفرحمام" في جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بشكل مكثّف على ارتفاع متفاوت في أجواء قرى وبلدات في جنوب لبنان، مترافقاً مع تحليق دائم للطيران المسير الإسرائيلي.

واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "كفرشوبا" الجنوبية ب 5 قذائف مباشرة. كما استهدفت دبابة "ميركافا " إسرائيلية بلدة "رامية" في جنوب لبنان ب 5 قذائف مباشرة وبلدة "عيتا الشعب" الجنوبية قرب ساحة البلدة ب 4 قذائف.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم الإثنين، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت ليل أمس بلدة "كفركلا" الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.