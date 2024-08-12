الحكومة بغزة تحذر من أساليب جديدة للاحتلال لاستهداف المدنيين

وكالات

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أبناء الشعب الفلسطيني من أساليب يستخدمها جيش الاحتلال لجمع المعلومات عن العائلات.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال يعمد لجمع معلومات عن العائلات بهدف ارتكاب مجازر بحق المدنيين، موضحا أنه يتم من خلال الاتصالات جمع معلومات عن عائلات بأكملها وأفراد مُعيَّنين، وأماكن تواجدهم.

وتابع، أن الاحتلال يتصل بالغزيين تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم التعاطي مُطلقاً مع هذه الاتصالات.