ألمانيا تنفي علمها المسبق بتفاصيل الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية

برلين - (د ب أ)

نفت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، علمها المسبق بتفاصيل الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية.

وقال فولفجانج بوشنر نائب المتحدث باسم الحكومة في برلين "هناك معلومات متضاربة وأحيانًا محرفة بشكل متعمد حول العملية التي يبدو أنها أُعدت بسرية تامة وبدون تشاور (مع جهات أخرى). كل الدلائل تشير حتى الآن إلى أنها عملية محدودة مكانيا".

وأضاف بوشنر أن الوضع العسكري على الأرض لا يزال في حالة تغيّر مستمر، وقال: "لذلك سيكون من غير الحكمة الإدلاء بتصريحات علنية تستند إلى هذه الأسس حاليًا، أو التعليق على التطورات العسكرية أو تقييمها من داخل المكاتب (أي بعيدا عن الواقع على الأرض). وهذا ينطبق أيضًا على استخدام أنظمة أسلحة معينة"، وذلك بعد ورود تقارير غير مؤكدة عن استخدام أسلحة ألمانية في هذه العملية. وأضاف بوشنر أن هناك تبادلًا مكثفًا مع أقرب الشركاء والحكومة في كييف.

كانت وزارة الدفاع الألمانية أوضحت أنه لا توجد موانع من الناحية المبدئية لاستخدام الأسلحة التي قدمتها ألمانيا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "ينص القانون الدولي على أنه يجوز للدولة المدافعة الحق في الدفاع عن نفسها أيضا على أراضي المعتدي. وهذا واضح، من وجهة نظرنا أيضا".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع: "ولا توجد أي شروط إضافية يتعين مراعاتها بالنسبة لاستخدام الأسلحة، على الأقل فيما يتعلق بتلك التي تم تسليمها من مخزون الجيش الألماني. لا توجد أية عوائق، وأوكرانيا حرة في اختيار إمكانيات الاستخدام". وتابع المتحدث أنه لا يجوز لأوكرانيا استخدام الأسلحة إلا في إطار القانون الدولي "وهذا ما يحدث".

كانت قوات أوكرانية شنت هجوما مباغتا على منطقة كورسك الروسية يوم الثلاثاء الماضي في سابقة هي الأولى من نوعها التي تدخل فيها قوات أوكرانية إلى أراضٍ روسية. ويكتنف الغموض الوضع في الإقليم الروسي. وأفادت تقارير بأن الوحدات الأوكرانية رسخت تواجدها في العديد من الأماكن. وتواصل روسيا في المقابل حشد المزيد من القوات لصد الهجوم الأوكراني الذي أدى إلى فرار أو إجلاء عشرات آلاف الأشخاص.