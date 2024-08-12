إعلان

BBC

ألمانيا تنفي علمها المسبق بتفاصيل الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية

03:34 م الإثنين 12 أغسطس 2024

ألمانيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين - (د ب أ)

نفت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، علمها المسبق بتفاصيل الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية.

وقال فولفجانج بوشنر نائب المتحدث باسم الحكومة في برلين "هناك معلومات متضاربة وأحيانًا محرفة بشكل متعمد حول العملية التي يبدو أنها أُعدت بسرية تامة وبدون تشاور (مع جهات أخرى). كل الدلائل تشير حتى الآن إلى أنها عملية محدودة مكانيا".

وأضاف بوشنر أن الوضع العسكري على الأرض لا يزال في حالة تغيّر مستمر، وقال: "لذلك سيكون من غير الحكمة الإدلاء بتصريحات علنية تستند إلى هذه الأسس حاليًا، أو التعليق على التطورات العسكرية أو تقييمها من داخل المكاتب (أي بعيدا عن الواقع على الأرض). وهذا ينطبق أيضًا على استخدام أنظمة أسلحة معينة"، وذلك بعد ورود تقارير غير مؤكدة عن استخدام أسلحة ألمانية في هذه العملية. وأضاف بوشنر أن هناك تبادلًا مكثفًا مع أقرب الشركاء والحكومة في كييف.

كانت وزارة الدفاع الألمانية أوضحت أنه لا توجد موانع من الناحية المبدئية لاستخدام الأسلحة التي قدمتها ألمانيا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "ينص القانون الدولي على أنه يجوز للدولة المدافعة الحق في الدفاع عن نفسها أيضا على أراضي المعتدي. وهذا واضح، من وجهة نظرنا أيضا".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع: "ولا توجد أي شروط إضافية يتعين مراعاتها بالنسبة لاستخدام الأسلحة، على الأقل فيما يتعلق بتلك التي تم تسليمها من مخزون الجيش الألماني. لا توجد أية عوائق، وأوكرانيا حرة في اختيار إمكانيات الاستخدام". وتابع المتحدث أنه لا يجوز لأوكرانيا استخدام الأسلحة إلا في إطار القانون الدولي "وهذا ما يحدث".

كانت قوات أوكرانية شنت هجوما مباغتا على منطقة كورسك الروسية يوم الثلاثاء الماضي في سابقة هي الأولى من نوعها التي تدخل فيها قوات أوكرانية إلى أراضٍ روسية. ويكتنف الغموض الوضع في الإقليم الروسي. وأفادت تقارير بأن الوحدات الأوكرانية رسخت تواجدها في العديد من الأماكن. وتواصل روسيا في المقابل حشد المزيد من القوات لصد الهجوم الأوكراني الذي أدى إلى فرار أو إجلاء عشرات آلاف الأشخاص.

ألمانيا الهجوم الأوكراني الأراضي الروسية المتحدث باسم الحكومة في برلين وزارة الدفاع الألمانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد التوغل الأوكراني داخل الحدود الروسية.. بوتين يترأس اجتماعًا أمنيًا لمناقشة الوضع

إعلان

إعلان

"فيتش سوليوشنز" تخفض توقعاتها للجنيه : بين 47.9 و49.5 للدولار بنهاية 2024 بفعل التوترات بالمنطقة
رقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد تعديلها وإضافة درجات الفيزياء
أمطار تصل لسيول وشديد الحرارة .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟