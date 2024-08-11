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أفغانستان.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بانفجار قنبلة في كابول

07:37 م الأحد 11 أغسطس 2024

شرطة افغانستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

قالت الشرطة في العاصمة الأفغانية إن قنبلة مخبأة في حافلة صغيرة انفجرت في كابول، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة خالد زدران إن قوات الأمن تجري حاليا تحقيقا في مكان الانفجار في حي دشت البرشي في كابول.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ويُذكر أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تقلصت وتيرة الهجمات بشكل كبير في أفغانستان.

إلا أن فروعا لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي مازالت تنشط في البلد الذي مزقته الحرب.

أفغانستان انفجار قنبلة كابول
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