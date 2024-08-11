ضبط مخدرات بأكثر من مليون روبية وسلاح نارى في قطار بالهند

نيودلهي - (د ب أ)

قال مسؤول هندي، اليوم الأحد، إنه تم ضبط أكثر من 10 كيلوجرامات من الماريجوانا بقيمة تزيد عن مليون و200 ألف روبية ومسدس من قطار في الهند.

وقال مسؤول شرطة السكك الحديدية الحكومية إن عملية الضبط تمت خلال فحص مفاجئ لقطار متجه إلى جامو بعد وقت قصير من وصوله إلى محطة سكة حديد، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.

وأوضح أنه تم تسجيل قضية بموجب مواد مختلفة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الأسلحة في مركز السكك الحديدية للشرطة في جامو.