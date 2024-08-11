مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر بحادث إطلاق نار في غور الأردن

وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إصابة شخصين بجروح حرجة ومتوسطة في عملية إطلاق نار من سيارة في غور الأردن.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل شخص من بين المصابين الاثنين، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لموقع عملية إطلاق النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن.

وقالت هيئة البث العبري، إن إطلاق النار وقع في موقعين في غور الأردن.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين على شارع 90 قرب مستوطنة محولا شمال غور الأردن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان الجيش يطارد سيارة مطلقي النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن.