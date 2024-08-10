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BBC

جيش الاحتلال يزعم أن قائدًا عسكريًا كبيرًا بحركة الجهاد كان في مدرسة التابعين

11:33 م السبت 10 أغسطس 2024

أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إن هناك احتمال كبير أن قائد لواء المعسكرات المركزية في حركة الجهاد الإسلامي أشرف جودة كان موجوداً في مدرسة التابعين.

وزعم هاجاري، أنه في الأشهر الأخيرة ركزت حماس بشكل متزايد على استغلال المباني المدرسية لاستخدامها كمرافق عسكرية، مدّعيا أن مقاتلي حماس والجهاد يستخدمون المدارس والمستشفيات التي تحوي مدنيين.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ خطوات لتقليل الضحايا بين المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي، زاعما أنه لم يكن هناك أطفال ونساء في المبنى الذي المستهدف بغزة.

وأكد هاجاري على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل وفق القانون الدولي حتى يهزم حماس ويعيد الأسرى.

وذكر الدفاع المدني بغزة، أن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 100 شخصا من النازحين.

مجزرة مدرسة التابعين الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة نازحين
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