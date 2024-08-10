البحرية البريطانية ترافق سفينتين صينيتين في طريقهما إلى روسيا عبر القنال الإنجليزي

لندن - (د ب أ)

راقبت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية عن كثب سفينتين صينيتين أثناء إبحارهما عبر القنال الإنجليزي في طريقهما من وإلى احتفالات يوم القوات البحرية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن السفينة (إتش إم إس ريتشموند)، التي ترسو بشكل أساسي في ميناء بليموث، رافقت السفينتين جياوزو وهونجهو الصينيتين العسكريتين أثناء مرورهما بالمملكة المتحدة مرتين خلال ثلاثة أسابيع، وذلك خلال رحلتهما ذهابا وإيابا إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتسلمت السفينة (إتش إم إس ريتشموند)، مهمة مراقبة المدمرة جياوزو التي يبلغ وزنها 7500 طن، وسفينة الإمداد هونجهو (تزن 23400 طن)، من سفينة بلايسون الفرنسية، ثم نقلت مهام المراقبة بعد ذلك إلى سفينة الدورية البحرية البلجيكية "بولوكس".

واستأنفت "إتش إم إس ريتشموند" مهام المراقبة بعد أسبوعين، بينما كانت السفن الصينية تتجه نحو مضيق دوفر في طريق عودتها.