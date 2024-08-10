شرطة أيرلندا الشمالية تحقق في إلقاء قنبلة حارقة على مسجد

بلفاست - (د ب أ)

أُلقيت قنبلة حارقة على مسجد في بلدة "نيوتناردز" الواقعة إلى الشرق من بلفاست في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في واقعة ذكرت الشرطة أنها تمت بدافع عنصري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وتمت مهاجمة المسجد حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى (0000 بتوقيت جرينتش)، وتم رسم جرافيتي على الباب الأمامي للمبنى وحوائطه.

وذكرت الشرطة أن العبوة الحارقة التي تم إلقاؤها لم تشتعل.

وقال هاتشينسون كبير المحققين: "تتم معاملة هذه (الواقعة) باعتبارها جريمة بدافع الكراهية، وأريد أن أبعث برسالة قوية إلى من نفذ هذا الهجوم، أن هذا النوع من النشاط لن يتم التساهل معه ويتم التعامل مع أي بلاغات تتعلق بجرائم كراهية بجدية شديدة".