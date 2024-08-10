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الخارجية الإسبانية: ندين الهجوم على المدرسة في منطقة الدرج بغزة

06:53 م السبت 10 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الإسبانية

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم السبت، عن إدانتها الهجوم على المدرسة في منطقة الدرج بغزة والذي أسفر عن استشهاد العشرات من المدنيين.

وجددت الخارجية الإسبانية مطالبتها مرة أخرى بالامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية وحماية السكان المدنيين.

وأكد على أن التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار أمر ضروري لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية والإفراج عن الأسرى.

وكان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قال، اليوم السبت، إن كثيرا من المواطنين ما زالوا يبحثون عن أبنائهم داخل المسجد.

وأكد بصل في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن ما حدث داخل المسجد لا يمكن للعقل أن يتخيله، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع مشاهد مأساوية وتشبه هذه المجزرة بمجزرة المعمداني.

وأوضح بصل أن الصواريخ انفجرت في الطابق الأول ودمرت وشوهت كل من كان في المسجد، لافتا إلى أن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في قصف إسرائيلي بثلاثة صواريخ على مصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج وسط غزة.

وذكر الدفاع المدني أن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وكشف بصل أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى استشهاد 90% من النازحين بها.

وزارة الخارجية الإسبانية مجزرة حي الدرج محكمة العدل الدولية غزة قطاع غزة
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