مانيلا: طائرة فلبينية تتعرض لاستفزازات من مقاتلتين صينيتين فوق سكاربورو شول

مانيلا - (د ب أ)

أدان قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر اليوم السبت "الأعمال الخطيرة والاستفزازية"، التي نفذها سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، الذي تحرش بطائرة فلبينية كانت تقوم بدوريات بحرية فوق "سكاربورو شول".

وقال براونر في بيان "كانت طائرة طراز إن سي-212، تابعة لسلاح الجو الفلبيني، تجري دورية بحرية روتينية فوق سكاربورو شول، عندما نفذت طائرتان من سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني مناورة خطيرة حوالي الساعة التاسعة صباحا، وأسقطتا إشارات تحذيرية في مسار طائرتنا إن سي 212"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضاف أن الطائرة الفلبينية عادت بسلام إلى قاعدة كلارك الجوية في بامبانجا، بعد ذلك بحوالي ساعة ولم يتضرر أي شخص.

ولم يحدد سلاح الجو الفلبيني نوع الطائرتين التابعتين لسلاح الجو الصيني.

وقال باورنر إن ذلك يشكل تهديدا للطائرة التابعة لسلاح الجو الفلبيني وطاقمها ويتعارض مع عمليات الطيران القانونية داخل منطقة السيادة والولاية الفلبينية.