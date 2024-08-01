قذيفة أصابته.. إعلام إيراني يعلن التحقيقات الأولية في اغتيال هنية

وكالات

أعلنت وكالة فارس للأنباء الإيرانية تطورات جديدة خاصة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وبحسب التحقيقات الأولية، حسبما كشفتها الوكالة الإيرانية، فإن الطابق الرابع بالمنزل الذي أقام فيه "هنية" تعرض صباح الأربعاء، لمقذوف وتحطمت أجزاء من السقف والنوافذ، واستشهد إسماعيل هنية وأحد حراسه.

وتابعت التحقيقات الإيرانية، أن هذا العمل العسكري من قبل النظام الإسرائيلي.

أفاد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن السبب الأساسي وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هي عبوة ناسفة تم زرعها داخل في مجمع شديد الحراسة في طهران، والذي أقام به "هنية" أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

اغتيل إسماعيل هنية، أحد كبار قادة حماس، يوم الأربعاء، بعبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن سبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، بينهم إيرانيان ومسؤول أمريكي.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تم إخفاء القنبلة منذ حوالي شهرين في دار الضيافة، وفقًا لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط. خاصة وأن دار الضيافة يديرها ويحميها الحرس الثوري الإسلامي وهي جزء من مجمع كبير يعرف باسم نشأت في حي راقي شمال طهران.

كان إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية لحضور حفل التنصيب الرئاسي. وقال المسؤولون الخمسة إن القنبلة انفجرت عن بعد بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. كما أسفر الانفجار عن استشهاد حارسه الشخصي أيضًا.