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BBC

مسؤولون أمريكيون: تلقينا مؤشرات واضحة أن إيران سترد على اغتيال هنية

10:42 م الخميس 01 أغسطس 2024

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاستخبارات الأمريكية تلقت مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإيرانيين ووكلائهم قد يستغرقون أياما للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل.

وتم اغتيال إسماعيل هنية، أحد كبار قادة حماس، يوم الأربعاء، بعبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن سبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، بينهم إيرانيان ومسؤول أمريكي.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تم إخفاء القنبلة منذ حوالي شهرين في دار الضيافة، وفقًا لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط. خاصة وأن دار الضيافة يديرها ويحميها الحرس الثوري الإسلامي وهي جزء من مجمع كبير يعرف باسم نشأت في حي راقي شمال طهران.

كان إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية لحضور حفل التنصيب الرئاسي، وقال المسؤولون الخمسة إن القنبلة انفجرت عن بعد بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. كما أسفر الانفجار عن استشهاد حارسه الشخصي أيضًا.

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