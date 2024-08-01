قنبلة زرعت قبل شهرين.. مفاجآت صادمة في اغتيال هنية

ترجمات- وكالات

أفاد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن السبب الأساسي وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هي عبوة ناسفة تم زرعها داخل مجمع شديد الحراسة في طهران، والذي أقام به "هنية" أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

اغتيل إسماعيل هنية، أحد كبار قادة حماس، يوم الأربعاء، بعبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن سبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، بينهم إيرانيان ومسؤول أمريكي.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تم إخفاء القنبلة منذ حوالي شهرين في دار الضيافة، وفقًا لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط. خاصة وأن دار الضيافة يديرها ويحميها الحرس الثوري الإسلامي وهي جزء من مجمع كبير يعرف باسم نشأت في حي راقي شمال طهران.

كان إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية لحضور حفل التنصيب الرئاسي. وقال المسؤولون الخمسة إن القنبلة انفجرت عن بعد بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. كما أسفر الانفجار عن استشهاد حارسه الشخصي أيضًا.

الانفجار الذي هز المبنى وحطم بعض النوافذ وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي، بحسب مسؤولين إيرانيين أطلعا أعضاء الحرس الثوري على الحادث، وكان هذا الضرر واضحًا أيضًا في صورة للمبنى تمت مشاركتها مع صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وحماس، الأربعاء، أن إسرائيل مسؤولة عن الاغتيال، وهو تقييم توصل إليه العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وبالرغم من أن إسرائيل لم تعترف علنًا بمسؤوليتها عن القتل، لكن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية أطلعوا الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى على تفاصيل العملية في أعقاب ذلك مباشرة، وفقًا للمسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط.

في الساعات التي أعقبت القتل، ركزت التكهنات على الفور على احتمال أن تكون إسرائيل قد اغتالت هنية بضربة صاروخية، ربما أطلقت صاروخًا من طائرة بدون طيار، على غرار الطريقة التي أطلقت بها إسرائيل صاروخًا على قاعدة عسكرية في أصفهان في أبريل.

وأثارت نظرية الصواريخ هذه تساؤلات حول كيفية تمكن إسرائيل من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية مرة أخرى، لتنفيذ مثل هذه الضربة الجوية "الوقحة" في العاصمة.

لكن وفقا لثلاثة مسؤولين إيرانيين فإن مثل هذا الخرق كان بمثابة فشل ذريع للاستخبارات والأمن الإيراني وإحراج هائل للحرس الثوري، الذي يستخدم المجمع للتراجع والاجتماعات السرية وإيواء ضيوف بارزين مثل "هنية".

كيفية إخفاء القنبلة في دار الضيافة ظلت غير واضحة، فحسب المسؤولون في الشرق الأوسط فإن التخطيط للاغتيال استغرق شهورا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع. وقال المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا طبيعة الاغتيال إنهما لا يعرفان كيف ومتى زرعت المتفجرات في الغرفة.

وقررت إسرائيل تنفيذ عملية الاغتيال خارج قطر، حيث يعيش "هنية" وغيره من كبار أعضاء القيادة السياسية لحماس، وتتوسط حكومتي قطر ومصر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت صور فوتوغرافية أن الانفجار المميت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حطم النوافذ وانهار جزء من جدار المجمع، وقال المسؤولون الإيرانيون. يبدو أنه تسبب في الحد الأدنى من الضرر خارج المبنى نفسه، كما كان من المحتمل أن يفعل الصاروخ.

في حوالي الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي، انفجرت العبوة، وفقًا لمسؤولين في الشرق الأوسط، بمن فيهم الإيرانيون. قال المسؤولون إن موظفي البناء المذهولين ركضوا للعثور على مصدر الضوضاء الهائلة، مما قادهم إلى الغرفة التي كان يقيم فيها "هنية" مع حارس شخصي.

تُظهر صورة الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 25 يوليو، عدم وجود ضرر مرئي أو قماش القنب الأخضر على المبنى، مما يشير إلى أن الصورة مع الضرر المرئي قد تم التقاطها مؤخرًا.

قال اثنان من المسؤولين الإيرانيين إن زعيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة كان يقيم في الجوار. لم تتضرر غرفته بشدة، مما يشير إلى التخطيط الدقيق لاستهداف "هنية".

وصل خليل الحية، نائب قائد حماس في قطاع غزة والذي كان أيضًا في طهران، إلى مكان الحادث ورأى جثة زميله، وفقًا للمسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط.

وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة إن من بين الأشخاص الذين تم إخطارهم على الفور الجنرال إسماعيل قآني، القائد العام لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، الذي يعمل عن كثب مع الحلفاء الإيرانيين في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله. وقال المسؤولون إنهم أيقظوا أيضًا المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وأبلغوه بالواقعة بعد منتصف الليل.

وبعد أربع ساعات من الانفجار، أصدر الحرس الثوري بيانا يفيد باغتيال إسماعيل هنية. بحلول الساعة 7 صباحًا، استدعى السيد خامنئي أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مجمعه لعقد اجتماع طارئ، أصدر فيه أمرًا بضرب إسرائيل ردًا على ذلك، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين الثلاثة.

في إيران، كانت طريقة الاغتيال موضوع إشاعة ونزاع. وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، المنفذ الإعلامي للحرس الثوري، أن شهودا قالوا إن جسما مثل صاروخ أصاب نافذة غرفة "هنية" وانفجر.

لكن المسؤولين الإيرانيين، وهما من أفراد الحرس المطلعين على الهجوم، أكدا أن الانفجار وقع داخل غرفة "هنية"، وقال إن تحقيقا أوليا أظهر أن المتفجرات وضعت هناك مسبقا في وقت ما.

ووصفوا دقة الهجوم وتطوره بأنه مشابه في التكتيك للذكاء الاصطناعي الذي يتم التحكم فيه عن بعد. سلاح الروبوت الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده في عام 2020.