نصر الله: حربنا ضد إسرائيل تحولت إلى معركة مفتوحة

(وكالات)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد توظيف اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر كإنجاز لمن يتهمونه بالفشل في قراراته.

وصرح حزب الله، أن حرب الحزب ضد إسرائيل التي بدأها في أكتوبر الماضي لدعم غزة لم تعد بعد الآن حرب "إسناد"، مضيفًا أنها تحولت إلى معركة كبرى مفتوحة ساحاتها غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران.

وقال نصر الله، إن الحزب دخل في مرحلة جديدة من حرب الإسناد، وذلك بعد تجاوز إسرائيل لجميع الخطوط الحمراء في حربها، قائلًا إن الحزب يدفع ثمن إسناد ودعم غزة.

وأفاد نصر الله، أن تصاعد حدة التوترات في جميع جبهات الإسناد يتوقف في الوقت الحالي على سلوك ورد إسرائيل.