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لاهور الباكستانية تشهد هطول أشد الأمطار غزارة خلال عقود

03:44 م الخميس 01 أغسطس 2024

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إسلام آباد - (د ب أ)

شهدت ثاني أكبر مدينة في باكستان أشد الأمطار غزارة خلال أكثر من أربعة عقود اليوم الخميس، حيث غمرت المياه الشوارع والمنازل والمتاجر والمستشفيات.

وقال المسؤول المحلي فاروق أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجال الانقاذ هرعوا إلى إخراج الأشخاص من الأحياء المتضررة في مدينة لاهور بشرق البلاد، بينما استخدم عمال الصرف الصحي آلات ثقيلة لشفط المياه من المستشفيات والمجمعات السكنية.

وأضاف أحمد أن الشرطة وغيرها من الوكالات قامت أيضا بإزالة السيارات التي تركها السائقون بعد أن غمرت المياه الطرق والأنفاق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه جرى تسجيل هطول أكثر من 350 ملليمترا من الأمطار في بعض أجزاء المدينة خلال أقل من ثلاث ساعات، وهو شيء حدث أخر مرة في ثمانينات القرن الماضي.

وقالت الوكالة الإقليمية لمكافحة الكوارث في إقليم البنجاب بوسط البلاد، إن شخصا على الأقل توفي لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالأمطار إلى 39 شخصا في الإقليم خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي.

باكستان الأمطار لاهور
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