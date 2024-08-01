بعد تأكيد الاحتلال مقتله.. حماس: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله

وكالات

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، اليوم الخميس، إن قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله، وفق ما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال في خان يونس قبل حوالي 3 أسابيع.

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى خلال الساعات الأخيرة معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن غارته الجوية التي نفذها في 13 يوليو الماضي، والتي استهدفت القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، نجحت في قتله بنسبة 100%.

وأشار جيش الاحتلال إلى إنه في الساعات الأخيرة فقط حصل على معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف بشكل مؤكد، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة الدفاعية كانت واثقة خلال الأسبوعين الماضيين من أن غارتها الجوية قتلته.

وبالرغم من تأكيدات جيش الاحتلال الإسرائيلي القاطعة بمقتل الضيف، فإن حركة حماس لم تصدر بيانا أو تعلّق على الأمر، ما يضعه محل شكوك ومحض ادّعاءات غير مثبتة.