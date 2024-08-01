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BBC

"خطوة كبيرة في القضاء على حماس".. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على مقتل الضيف

12:05 م الخميس 01 أغسطس 2024

محمد الضيف

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(وكالات)

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، على مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، قائلًا إنه يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حركة حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له في وقت سابق اليوم، مقتل الضيف خلال الغارة التي شنها على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن استهداف الضيف، تم خلال قصف طائرات مقاتلة تابعة للجيش لمنطقة المواصي في خان يوسن، وتبين لاحقًا أن الضيف كان في المنطقة.

واستشهد وأصيب المئات خلال المجزرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس قبل أسبوعين رغم إعلانها منطقة آمنة.

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