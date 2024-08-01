إعلان

BBC

مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

10:35 ص الخميس 01 أغسطس 2024

المسجد الأقصى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ"اقتحام مستعمرين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "مستعمرين اقتحموا المسجد بأكثر من مجموعة، وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى".

وأشاروا إلى أن "شرطة الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين".

المسجد الأقصى مستعمرون اقتحام المسجد الأقصى القدس المحتلة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بولندا تحيي الذكرى السنوية الـ80 لانتفاضة وارسو

إعلان

إعلان

* حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. أمطار تصل حد السيول بهذه المناطق
* الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "سيدة الأسانسير" المثير للجدل