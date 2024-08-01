مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ"اقتحام مستعمرين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "مستعمرين اقتحموا المسجد بأكثر من مجموعة، وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى".

وأشاروا إلى أن "شرطة الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين".