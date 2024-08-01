أمريكا والسويد توقعان اتفاقية لدعم مفاعلات نووية جديدة

ستوكهولم - (د ب أ)

اتفقت الولايات المتحدة والسويد على التعاون بشأن الطاقة الذرية لدعم المفاعلات النووية، وهي تكنولوجيا مفضلة لدى السويد لتعزيز سعتها من الطاقة.

وتأتي الاتفاقية في وقت صعب للسويد حيث أنها في أشد الحاجة لطاقة جديدة حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب في ظل كهربة الاقتصاد في العقود المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي أوائل العام الجاري، وقعت البلاد شراكة إستراتيجية مجددة من أجل الطاقة النووية مع فرنسا وهي دولة رائدة في هذه التكنولوجيا بأوروبا.

وأوضحت الحكومة السويدية في بيان اليوم الخميس، إن أحدث اتفاقية مع الولايات المتحدة تشمل مجالات مثل سلاسل التوريد والبحث والسياسات. وتهدف الإدارة إلى إضافة 2500 ميجاوات على الأقل من السعة النووية الجديدة بحلول منتصف العقد المقبل.

وقالت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش "هذا جيد للسويد وكذلك للولايات المتحدة وجيد أيضا للوظائف".

يذكر أن السويد لديها بالفعل ستة مفاعلات توفر نحو ثلث كهرباء البلاد.