إعلام عبري: نتنياهو يرغب في تحويل سجن سدي تيمان إلى مركز للتحقيقات فقط

(وكالات)

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تحويل سجن سدي تيمان إلى مركز للتحقيق فقط.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن موقف نتنياهو يتناقض مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الساعي إلى عرقلة إعادة سدي تيمان إلى مجرد مركز للتحقيقات.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي، قد صرح سابقًا، أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وتحديدًا سجن سدي تيمان، تخطى السعة الاستيعابية للسجون.

وبرز الحديث عن الوضع داخل سجن سدي تيمان، عقب الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، الذي كان معتقلًا بداخل السجن الإسرائيلي، وتحدث عن ظروف غير إنسانية يتم خلالها احتجاز المعتقلين الفلسطينيين الذين تم أسرهم من قطاع غزة.

عرض المحافظ يستمع لتفاصيل المشروع.