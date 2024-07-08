وزيرا خارجية مصر والمجر يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

وكالات

تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين من وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير أحمد أبو زيد، أن عبد العاطي استعرض خلال الاتصال الهاتفي مع سيارتو، محددات الموقف المصري من الأحداث الجارية في قطاع غزة، وأكد على تطلع مصر لأن يقوم الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة المجر باتخاذ مواقف بناءة إزاء الحرب في القطاع، وذلك من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سياسية تؤدي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، لما قد يترتب على التصعيد من مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما أكد عبدالعاطي على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات السياسية بين مصر والمجر، والحفاظ على أطر التشاور الثنائي والاستمرار في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مبدياً تطلعه لاستقبال الوزير المجري بالقاهرة خلال زيارته المرتقبة في سبتمبر المقبل.

ووجه عبدالعاطي الشكر لوزير خارجية المجر على مواقف بلاده الداعمة لمصر في الاتحاد الأوروبي وكافة المحافل الدولية، وتطلع مصر لمواصلة هذا الدعم خاصة على ضوء العلاقات المتطورة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن عبدالعاطي شدد أيضا على تطلع مصر للتنسيق بشكل وثيق مع المجر في مختلف الملفات خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024، خاصة في الموضوعات التي تهم البلدين، فضلا عن دفع أوجه التعاون المشترك بالمجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وكذا تعزيز التعاون مع الجانب المجري في مجال التصنيع المشترك بمصر، إلى جانب مواصلة التنسيق الثنائي في موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح، أن الوزير المجري أعرب عن تطلعه للعمل سويا مع نظيره المصري لمواصلة مسيرة تعزيز أوجه التعاون الثنائية، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية المجرية في تحقيق مزيد من الارتقاء بالمصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والمجري الصديقين.