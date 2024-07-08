الأونروا: الوضع في غزة كارثي في ظل غياب الإمدادات والمواد الأساسية

وكالات

قالت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا، إن الوضع بقطاع غزة كارثي في ظل غياب الإمدادات والمواد الأساسية.

وأضافت مديرة المكتب الإعلامي للوكالة، أننا نحتاج إلى تأمين دخول شاحنات المساعدات وتأمين طرق لضمان وصولها.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالات عاجلة مع الإخوة الوسطاء محذرا من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة.

وأضافت حماس، أن ما يجري من تهديد الاحتلال لأحياء واسعة بغزة وطلب إخلائها من شأنه إعادة العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر.