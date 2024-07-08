عقب استهداف مستشفى أطفال في أوكرانيا.. هولندا تتعهد بإرسال نظام باتريوت وطائرات إف 16 إلى كييف

(وكالات)

علق وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانز، اليوم الاثنين، على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مستشفى للأطفال في أوكرانيا، قائلًا إنه "عمل جبان".

واتهم بريكلمانز، روسيا بالتورط بشكل مباشر والوقوف وراء الهجمات الصاروخية التي استهدفت مستشفى الأطفال في مدينة كرفيي ريه.

وتعهد وزير الدفاع الهولندي، بإرسال نظام باتريوت وطائرات "إف 16" إلى أوكرانيا في أقرب وقت، قائلًا إن "الهجمات الروسية اليوم على أوكرانيا تدفعنا لتعجيل عملية التسليم".

وفي وقت سابق اليوم، وقعت هجمات صاروخية كثيفة على مدينة كرفيي ريه ما أدى لمقتل 20 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين، وذلك بحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية الأوكرانية.