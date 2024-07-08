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إصابات في صفوف جيش الاحتلال بكمين دوار المسلخ بالضفة الغربية

03:16 ص الإثنين 08 يوليه 2024

جيش الاحتلال

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت فصائل فلسطينية، قبل قليل، الإيقاع بقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم على دوار المسلخ بمدينة نابلس بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن كمين دوار المسلخ تم تنفيذه بعبوة شديدة الانفجار تلاها إطلاق كثيف للنيران، لافتة إلى أن هناك إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال بكمين دوار المسلخ بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القناة، فإن مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل عنيف حي التفاح بمدينة غزة.

جيش الاحتلال لضفة الغربية لسكين لسطين لضفة
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