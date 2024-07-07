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أكسيوس: الديمقراطيون يأملون بانسحاب بايدن بحلول الجمعة

06:56 م الأحد 07 يوليه 2024

بايدن

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وكالات
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، إن الديمقراطيين يأملون بانسحاب مرشح الحزب الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلول الجمعة.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن القيادية في الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي ستخبر بايدن بأن الأمر قد انتهى وعليه الانسحاب، موضحا أن الديمقراطيين يخشون من كارثة انتخابية إذا استمر بايدن في السباق.
من جانبه، قال عضو باللجنة الديمقراطية في فلوريدا، إن على الرئيس جو بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة.
بدوره، أكد الديمقراطي آلان كليندينين، أن على نائبة بايدن كاميلا هاريس الترشح للانتخابات وإكمال برنامج الحزب، موجها رسالته إلى بايدن قائلا "الانتخابات ليست بإنجازات سنوات ماضية بل بـ4 سنوات مقبلة".

جو بايدن سباق الرئاسة الانتخابات الأمريكية الحزب الديمقراطي
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