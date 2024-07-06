أولمرت: يجب إنهاء الحرب طالما تمكنت حماس من النجاة بعد مرور 9 أشهر

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم السبت، إنه يجب إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي بدون انتخابات.

وأوضح أولمرت، أنه بمجرد سقوط نتنياهو يمكن للبلاد أن تعود للعقلانية والبناء، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب طالما تمكنت حماس من النجاة بعد مرور 9 أشهر.

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، إنه يجب إبرام صفقة الآن ومن تخلى عن الأسرى قبل 9 أشهر يجب أن يعيدهم.

من جانبها، قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق وتوصي القيادة السياسية باستغلالها.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ما يعني خسارة الأسرى.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت، اليوم السبت، إن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن صفقة تبادل الأسرى هي الطريق الصحيح حتى لو ظلت حماس في السلطة.

سبق وأن قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" لعبرية، اليوم السبت، إن رئيس الموساد ديفيد برنيع قال للوسطاء إن حماس يجب أن توافق على الخطوط العريضة التي قدمت وعدم إجراء أي تغيير لإكمال الصفقة.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة العبرية، أن محادثات رئيس الموساد بالدوحة كانت إيجابية مع الحاجة لتقليص الفجوات لإحراز تقدم.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي سيغادر إلى الدوحة سيضم وفدا تقنيا وهذا يعني انتقال مفاوضات تبادل الأسرى إلى مرحلة هامة، وفق ما أوردته "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل.

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي إي" وليام بيرنز سيشارك شخصيا في المفاوضات حول الصفقة في الأسبوع القادم وهو ما يشير لتقدم كبير في المفاوضات.