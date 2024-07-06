مقتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة قرب جسر في باكستان

بيشاور/ ماردان(باكستان)- (د ب أ)

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 5 آخرون، في انفجار قنبلة بالقرب من جسر جلالا، في مدينة ماردان الباكستانية .

وقال ظهور بابار أفريدي، أحد رجال شرطة المنطقة للصحفيين إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، من بينهم رجل شرطة وامرأة وطفل، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف أن الانفجار وقع فور مرور سيارة شرطة فوق الجسر في محاولة لاستهداف الشرطة.

وذكرت خدمة الإنقاذ أن سيارات إسعاف وفرقا طبية وصلت على الفور إلى موقع الحادث ونقلت القتلى والمصابين إلى مستشفيات محلية.

وبدأت الشرطة جمع أدلة من الموقع وبدأت تحقيقا حول الحادث.

وكان خمسة أشخاص، من بينهم عضو سابق في مجلس الشيوخ، قد لقوا حتفهم، في هجوم قنبلة في منطقة باجور القبلية أمس الأول الخميس.





