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وزير الخارجية: تقديم مصر مساعدات إنسانية للسودان واجب وليس منحة

10:49 ص السبت 06 يوليه 2024

السفير بدر عبد العاطي

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وكالات

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن وحدة القوات المسلحة السودانية لها أهمية بالغة أثبتتها التطورات الجارية لحماية السودان.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القوى السياسية المدنية الذي ينعقد في القاهرة، إن الدولة المصرية ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، متابعا: "الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان وهذا ليس منحة وإنما واجب".

وأكد "عبد العاطي": "تعمل مصر على تكثيف اتصالاتها من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم دول الجوار المتضررة من الأزمة".

وانطلق منذ قليل، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية التى تسببت في مقتل وإصابات الآلاف من الأشقاء في السودان، وحقن دماء الشعب.

ويضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السودان
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