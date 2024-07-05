بعد فوز حزب العمال.. رئيس وزراء التشيك: نتوقع استمرار العلاقات الممتازة مع بريطانيا

براغ- (د ب أ)

ذكر رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا أنه يتوقع استمرار العلاقات الممتازة بين بلاده والمملكة المتحدة ، في أعقاب الفوز الساحق لحزب العمال، في الانتخابات العامة البريطانية.

وفي بيان صدر صباح اليوم الجمعة، قال فيالا إنه لا يتوقع أي تغييرات واسعة في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، مثل دعم البلاد لأوكرانيا، حسب "راديو براغ" اليوم.

وأشار إلى حقيقة أن كير ستارمر، زعيم حزب "العمال"، الذي سيحل محل رئيس الوزراء المحافظ،المنتهمية ولايته، ريشي سوناك، أعرب مرارا عن دعمه الراسخ لأوكرانيا ضد روسيا.

وتابع أن الحكومة التشيكية ترغب في مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين التشيك وبريطانيا وأنه يعتقد أن الدولتين ستواصلان التعاون في مجالات محددة، مثل مجال "المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية لإنتاج الطاقة النووية.

وكان ستارمر قد قال في وقت سابق إن المملكة المتحدة تشهد "ضوء شمس الأمل" مرة أخرى، في أعقاب الانتصار الساحق الذي حققه الحزب ومهد له الطريق ليكون رئيس الوزراء المقبل.

وذكر ستارمر، خلال مشاركته في حشد للاحتفاء بالفوز وسط لندن، "التغيير يبدأ الآن".

وأقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة.