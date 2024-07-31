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مسؤولة أممية: الهجمات المتفرقة في الأيام الأخيرة بالشرق الأوسط تشكل تصعيدًا خطيرًا

11:29 م الأربعاء 31 يوليه 2024

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن الهجمات المتفرقة في الأيام الأخيرة في الشرق الأوسط تشكل تصعيدا خطيرا.

وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن من الواضح أن ضبط النفس بمفرده غير كاف، موضحة أن صحفي للجزيرة ومصور قتلا بينما كانا يجريان تحقيقا صحفيا في غزة.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن على المجتمع الدولي أن يعمل على وقف توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وكان المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، دعا اليوم إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي، في أعقاب عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارته إلى إيران.

مجلس الأمن الدولي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات المتفرقة بالشرق الأوسط مسؤولة أممية
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