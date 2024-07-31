إعلان

BBC

بالتعاون مع "محور المقاومة".. الحوثيون يتوعدون بالانتقام لاغتيال هنية

10:46 م الأربعاء 31 يوليه 2024

عبد الملك الحوثي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعرب "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، عن تعازيه في "استشهاد القائد الجهادي الكبير إسماعيل هنية والقائد المجاهد فؤاد شكر"، مشيرا إلى أن "الشهيد هنية توج مسيرته في إقامة بنيان الحركة الإسلامية بخير ختام وهو الشهادة".

وقال زعيم الحوثي، إن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن التقديرات في إسرائيل تسري إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس متوقع خلال أيام لكن من غير المعروف كيفيته ونطاقه.

وأشار البث العبرية، إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".

عبد الملك الحوثي الحوثيون يتوعدون بالانتقام الانتقام لاغتيال هنية استشهاد إسماعيل هنية حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024
إيران: دم هنية لن يذهب هباء