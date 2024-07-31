بالتعاون مع "محور المقاومة".. الحوثيون يتوعدون بالانتقام لاغتيال هنية

وكالات

أعرب "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، عن تعازيه في "استشهاد القائد الجهادي الكبير إسماعيل هنية والقائد المجاهد فؤاد شكر"، مشيرا إلى أن "الشهيد هنية توج مسيرته في إقامة بنيان الحركة الإسلامية بخير ختام وهو الشهادة".

وقال زعيم الحوثي، إن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن التقديرات في إسرائيل تسري إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس متوقع خلال أيام لكن من غير المعروف كيفيته ونطاقه.

وأشار البث العبرية، إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".